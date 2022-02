Jorginho pede sessão do Congresso para análise de veto que prejudica pequenos negócios

Preocupado com a “dificuldade e o desespero” do micro e pequeno empresário brasileiro, o senador Jorginho Melo (PL-SC) apelou, em pronunciamento no plenário, nesta terça-feira (22), para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoque sessão do Congresso Nacional para apreciar o Veto 8/2022, ao projeto que institui o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp).

Jorginho destacou que tanto os senadores, quanto os deputados federais, são conhecedores de todas as dificuldades por que passam o micro e pequeno empresário, e que a derrubada desse veto proporcionará melhores condições de subsistência aos pequenos negócios. Em sua opinião, o veto cairá por unanimidade, e assim será possível evitar o “desaparecimento” dessa classe empresarial no País.

— Lamento a dificuldade e o sofrimento do micro e do pequeno empresário, muitos dos quais, além de passar pela dificuldade da pandemia, quebraram e agora ficam mendigando a derrubada desse veto para poder regularizar suas contas, ter certidões, para poder continuar vivos. Faço um apelo dramático nesse sentido, e o faço justamente para que "possam continuar vivos". Faço um apelo dramático a todas as lideranças: por favor, vamos pautar esse veto, porque isso é uma questão de sobrevivência para os micro e pequenos empresários do Brasil — afirmou.