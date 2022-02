Lasier Martins critica palestra de ministro Barroso em universidade dos EUA

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) criticou, em pronunciamento nesta terça-feira (22), a palestra do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, numa universidade do Texas (EUA), em que tratou do tema Livrando-se de um presidente, num evento sobre política na América Latina e a organização dos poderes executivos.

Para Lasier Martins, esse é um tema que não é sério e que não deveria ser objeto de debates envolvendo um ministro da Suprema Corte, que participou do evento na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cargo do qual se afasta hoje.

— Até porque é apontado como crime de responsabilidade, a Lei nº1.079/1950, a lei do impeachment, que a ministro do STF é vedada atividade político-partidária. Então não apenas não ficou bem, ficou muito mal, porque a participação do ministro Barroso ecoou fortemente na mídia tradicional e na mídia digital do Brasil. Repercutiu como escárnio, como uma ironia — disse.

Lasier Martins aproveitou para lembrar que todos os pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal foram arquivados, afastando qualquer hipótese de "se livrar de um ministro do STF".