Nilda Gondim chama a atenção para julgamento do STJ sobre planos de saúde

A senadora Nilda Gondim (MDB-PB) chamou a atenção, em pronunciamento nesta terça-feira (22), para o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter na pauta, prevista para esta quarta-feira (23), o julgamento de uma ação que trata da obrigatoriedade de os planos de saúde oferecerem aos seus usuários procedimentos que não estejam elencados no rol de coberturas mínimas estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

— Vamos torcer para que os nobres juízes votem favoravelmente às pessoas que precisam tanto de assistência médica, de apoio, de tratamento, como as pessoas que têm doença de câncer, como os autistas, como as pessoas com deficiência — disse.