Petrópolis retoma campanha de vacinação contra covid-19

A Prefeitura de Petrópolis retomou hoje (21) a vacinação contra a covid-19 em sete pontos da cidade. A imunização tinha sido interrompida na sexta-feira (18) em aviso da administração municipal com a recomendação para que as pessoas só saíssem de casa se fosse extremamente necessário.

O atendimento nesses pontos será em horário reduzido, das 10h às 14h30 e o cadastramento precisa ser feito no site. “No dia da vacinação, é preciso levar documento de identificação e a carteira de vacinação”, alertou a prefeitura.

A lista dos postos é a seguinte:

Adultos e crianças no Centro de Saúde Coletiva na Rua Santos Dumont, na área central da cidade; no Centro de Saúde do Itamarati, na Rua Bernardo Proença, 32, bairro Itamarati; e na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Posse, na Estrada União Indústria, 33530, no bairro da Posse.

Para crianças acima de 12 anos o atendimento é no Supermercado Extra do Quitandinha, na Rua General Rondon, 1015, no Quitandinha; no Drive Thru do Parque Municipal de Itaipava, na Estrada União e Indústria, 10000, em Itaipava.

Já as crianças de 5 a 11 anos podem ser imunizadas na UBS de Itaipava, na Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, s/n; e na Casa da Educação Visconde de Mauá, na Avenida Barão do Rio Branco, 3, no Centro.

Itinerante

Também nesta segunda-feira, o município voltou a realizar a campanha de vacinação itinerante contra a covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Neste caso, segundo a prefeitura, não é preciso fazer o cadastramento. “Basta se dirigir ao local de vacinação com documento de identificação e a carteira de vacinação. O atendimento acontece das 10h às 14h30”, informou.

Hoje o atendimento foi no Posto de Saúde do Bataillard e no Posto de Saúde da Família (PSF) Vale das Videiras em Araras. Amanhã (22) será no PSF Machado Fagundes e PSF do Brejal, no bairro da Posse. Na quarta-feira, a imunização é nos PSF Boa Esperança e Nova Cascatinha.