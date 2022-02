Covid-19: vacinação de crianças é retomada no Rio

A vacinação de crianças de cinco a 11 anos contra a covid-19 será retomada hoje (21) no município do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu novo lote de imunizantes infantis da Pfizer.

Segundo dados da secretaria, 60% das crianças de cinco a 11 anos, ou seja, cerca de 338,3 mil de uma população de 560,2 mil, foram imunizadas com a primeira dose da vacina.

O município também mantém a vacinação de pessoas com 12 anos ou mais com a primeira e segunda doses (de acordo com o calendário) e a dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais. Adultos com imunossupressão também podem tomar a segunda dose de reforço (DR) se receberam a primeira há quatro meses ou mais.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 51% da população adulta carioca já receberam a dose de reforço. Da população total (todas as faixas etárias), 82,9% receberam duas doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, ou a dose única do imunizante da Janssen.