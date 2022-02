Rose defende relatórios atualizados da defesa civil para identificar possíveis desastres

Diante das constantes tragédias ocorridas no Brasil e, recentemente, em Petrópolis (RJ), atingida por deslizamentos provocados por fortes chuvas, a senadora Rose de Freitas (MDB-ES) defendeu, em pronunciamento, nesta quinta-feira (17), que a Defesa Civil, em todos os municípios que representam área de risco, elabore relatórios capazes de identificar possibilidades de desastres.

— A proposta é que a Defesa Civil municipal elabore esses relatórios, que deverão ser encaminhados ao governo do estado para o devido conhecimento, que, por sua vez, o encaminhará ao governo federal. Eu não sei se poderíamos evitar todas, mas algumas dessas tragédias com certeza. A Defesa Civil tem, hoje, recursos e orçamento, e deveria fazer uma previsão das possibilidades de desastres dessa natureza.

A senadora relatou que alguns municípios do Espírito Santo, estado que representa, estão sofrendo com as tragédias provocadas pelas condições climáticas. Em sua opinião é imprescindível que os administradores públicos façam um planejamento mais bem elaborado e apliquem a fiscalização das leis. Some-se a isso a importância de os municípios agirem preventivamente, implantando uma política habitacional para os mais pobres, que são justamente os que constroem suas casas em áreas de risco.