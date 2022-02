Subcomissão da Educação debaterá evasão escolar na pandemia

A Subcomissão da Educação na Pandemia do Senado se reunirá, na próxima segunda-feira (21), em sessão temática, para debater estratégias e garantir o retorno e a permanência de crianças, adolescentes e jovens nas escolas públicas brasileiras. A reunião está prevista para começar às 14h e será realizada de forma remota.

No debate será abordada a prioridade máxima para garantir não só o retorno, mas a permanência dos alunos nas escolas públicas, como também será discutida uma ação coordenada e nacional para enfrentar os altos números de evasão e abandono escolar decorrentes da pandemia. O requerimento para a sessão (RQS 2.407/2021) é do senador Flávio Arns (Podemos-PR) e outros parlamentares.

Na justificativa do requerimento, Anrs alerta para o impacto da pandemia de coronavírus sobre a área de educação e o problema da evasão escolar.

“O fechamento das escolas por razões sanitárias deixou milhares de estudantes sem acesso ao ensino (por falta de equipamentos e de internet, principalmente), mas também os afastou do contato com professores e colegas, criando um distanciamento em relação à sala de aula, o que levou muitos ao abandono dos estudos. Como agravante, muitos desses estudantes ficaram sem o suporte da alimentação escolar e sem as redes de apoio que a escola geralmente proporciona para aqueles que são mais frágeis ou vítimas de violência”.

Convidados

Foram convidados a participar da sessão temática representantes do Ministério da Educação (MEC), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Movimento Todos pela Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME), do Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED).

Por Ana Paula Marques com supervisão de Anderson Vieira.