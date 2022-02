Comissão externa para acompanhar tragédia de Petrópolis tem apoio de Carlos Portinho

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) manifestou apoio à criação de uma comissão externa do Senado para acompanhar a evolução da tragédia provocada pelas intensas chuvas em Petrópolis e, em 30 dias, propor políticas públicas não apenas para a cidade, mas para toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro, extensivas a áreas semelhantes de todo o país.

O requerimento para criar a comissão, do senador Wellington Fagundes (PL-MT), foi apresentado nesta quinta-feira (17) e aprovado pelo Plenário. Uma enxurrada levou morte e destruição à cidade imperial na terça-feira (15), deixando centenas de vítimas, entre mortos e desaparecidos.

Para Portinho, a comissão poderá apresentar propostas principalmente no aspecto da prevenção. Nesse sentido, lembrou a importância de o país voltar a investir em habitação social, com construções verticalizadas, para oferecer opções de moradia para a população que vive em áreas de risco.

— Habitação, habitação e habitação social, porque precisamos dar moradia digna para essas comunidades, para essas famílias e que possamos livrá-las do risco maior. É hora de chorar a dor. Agora, sem dúvida, mas é a hora da reflexão sobre uma política pública efetiva.

Portinho destacou o esforço conjunto que realizado neste momento pelos governos federal e estadual e pela prefeitura de Petrópolis para atender a população afetada, com o apoio da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional.