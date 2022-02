Esperidião Amin se solidariza com população de Petrópolis (RJ)

Depois de se solidarizar com os familiares de pessoas mortas e com a população de Petrópolis (RJ), atingida pelos deslizamentos provocados por fortes chuvas, na última terça-feira (15), o senador Esperidião Amin (PP-SC) defendeu a criação de medidas de prevenção fortes e afirmou que a comissão temporária externa criada no Senado para acompanhar a tragédia in loco será útil, porque vai "acrescentar um pouco mais de aprendizado, em função da dor que todos estão vivenciando".

Esperidião, no entanto, demonstrou pessimismo quanto à solução de problemas como esse, relacionados à rápida urbanização no país. Ele comparou a população que vivia nas cidades e no campo há 75 anos e atualmente.

No passado, eram 12 milhões de brasileiros urbanos e 36 milhões no meio rural. Hoje, são quase 200 milhões vivendo em cidades "com investimentos mínimos em infraestrutura", disse o senador.

— Restou o quê? Que mais de 50% do que é construído nas cidades brasileiras não é feito em conformidade com plano diretor, nem com o código de postura e de obras. E vai ser assim, porque a habitação é o maior anseio. E ontem eu mencionei pesquisa do Instituto DataFolha, onde 87% da população entrevistada elegeu a casa como o maior bem que almeja. E a tendência é construir a casa onde for possível. Então nós vamos continuar convivendo com essa insegurança — disse.

Ao relatar a situação de Santa Catarina, Esperidião Amin afirmou que o estado evoluiu, porque conta com um sistema de defesa civil bom, mas longe de ser perfeito.

— Nós temos radares que, às vezes, entram em pane, temos situações meteorológicas que, no final, não se confirmam ou os fatos modificam a previsão — lembrou.