Senado aprova título de ‘capital do chamamé’ para Campo Grande (MS)

A Cidade de Campo Grande (MS) será reconhecida como capital nacional do chamamé, estilo de música popular de origem guarani. O título é concedido pelo PL 4528/2019, aprovado nesta quinta-feira (17) pelo Senado.

O chamamé se originou no nordeste da Argentina, nas províncias entre os rios Paraná e Uruguai, região conhecida como “Mesopotâmia argentina”. No Brasil, se popularizou nos estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Também se espalhou para o Paraguai e o Uruguai.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), relator do projeto, explicou que o nome do gênero vem da língua dos povos guaranis e significa “improvisação”. O chamamé é tocado, tradicionalmente, com violões e bandoneon, e é acompanhado por dança.

— O chamamé se tornou popular em Campo Grande, onde adquiriu características próprias. Não demorou muito para que entusiastas organizassem grupos de intérpretes em várias cidades, principalmente na capital do estado — recordou Nelsinho.

O projeto veio da Câmara dos Deputados e segue agora para a sanção presidencial.