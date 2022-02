Comissão externa acompanhará situação de Petrópolis

Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira (17) a criação de uma comissão temporária externa para acompanhar a situação de Petrópolis (RJ), atingido por uma enxurrada que matou mais de 100 pessoas. As buscas pelos mais de 140 desaparecidos na catástrofe continuam. Os senadores também fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas.

A iniciativa de criar a comissão externa (RQS 90/2022) partiu do senador Wellington Fagundes (PL-MT) e teve apoio dos senadores Carlos Portinho (PL-RJ), Romário (PL-RJ) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Para Wellington Fagundes, é importante dispor imediatamente de recursos no Orçamento para socorrer o município. O senador, porém, observou ser necessária uma política de Estado para garantir maior proteção em casos semelhantes, com medidas contínuas relacionadas à defesa civil.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ lembrou que não há no Brasil treinamento para evacuar a população em caso de risco iminente, como ocorre em outros países, como o Japão. Para ele, a solução é contar com sistemas de monitoramento meteorológico.

— A comissão externa tem o propósito único de acompanhar a evolução do que ocorre e [e assim] poder, de forma propositiva, em 30 dias, oferecer algum encaminhamento de política pública necessária, não só a Petrópolis, não só à toda a região do Estado do Rio de Janeiro, à região serrana, mas também poderemos aproveitar para outras regiões serranas do nosso país — disse Portinho.

O senador Carlos Viana (MDB-MG) também destacou a necessidade de discussão para prevenção de novas tragédias e fazer planejamento para conviver com esses eventos climáticos. Ele ainda lembrou que as cidades da Zona da Mata mineira também estão passando por momentos difíceis com as chuvas.