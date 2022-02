CE aprova voto de solidariedade a vereadoras de Porto Alegre ameaçadas pela internet

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quinta-feira (17) voto de solidariedade às vereadoras negras de Porto Alegre (RS) Laura Sito, do PT; Daiana Santos, do PCdoB; e Karen Santos, do PSol, por ataques racistas e ameaças de morte sofridos por meio da internet no dia 7 de dezembro de 2021. O voto será encaminhado aos familiares das vítimas e à Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

O requerimento foi apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS), para quem as agressões ocorreram por meio de "palavras infames que não seriam adequadas repetir na comissão”. Segundo ele, o Poder Legislativo municipal também foi atacado. O responsável pelas ameaças, conforme o senador, enfatizou que "comprará uma pistola de 9 milímetros no Morro do Engenho, no Rio de Janeiro, e uma passagem só de ida para Porto Alegre, para matar as vereadoras e a quem estiver na Câmara e, em seguida, tirar a própria vida".

— Essas informações são gravíssimas. Como presidente da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados; coordenador da Frente Parlamentar Mista Antirracista no Congresso Nacional; ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado e autor do requerimento que criou a Subcomissão de Promoção da Igualdade Racial entendo que crimes como esses não podem ficar impunes. Vivemos dias extremante difíceis e desafiadores. O racismo estrutural no Brasil é uma chaga histórica que precisa ser combatida. (...) O racismo e as desigualdades cultivadas assolam os seres humanos, contudo não é por isso que devemos matar e ferir as pessoas — declarou Paim.