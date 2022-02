Estado renova compromisso de atuação no combate ao câncer em Porto Alegre

Em ato realizado na tarde desta quarta-feira (16/2) no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite assinou um memorando de entendimento para continuidade do trabalho desenvolvido pela City Cancer Challenge Foundation (C/CAN) nos próximos cinco anos em Porto Alegre. O termo permite colaboração, participação e engajamento continuado dos entes envolvidos e outras partes interessadas em melhorar o acesso a cuidados oncológicos de qualidade, sustentáveis e equitativos. Além do governo do Estado e da instituição, participam da iniciativa a prefeitura de Porto Alegre, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) e o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC).

"Temos aqui uma parceria que causa impacto na formulação de políticas públicas. A partir de informações qualificadas, temos subsídios para mais segurança nas tomadas de decisão sobre investimentos e ações mais efetivas no tratamento do câncer”, afirmou o governador após a assinatura do documento.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, também demonstrou a importância da parceria. "Quando falamos em câncer, não queremos apenas monitorar os casos e as internações, mas precisamos ter foco na prevenção e olhar o cidadão que efetivamente precisa dos serviços da nossa rede de atendimento. Trabalhamos para que os serviços sejam ofertados mais perto das pessoas, para que elas não precisem se deslocar para outros municípios quando tiverem consultas ou procedimentos. Por isso, sonhamos além e buscaremos posteriormente expandir o projeto para todo o Estado”, disse.

Ao renovar o compromisso, o Estado deve promover iniciativas de intersetorialidade entre diferentes secretarias, fazendo com que os projetos voltados para a oncologia estejam articulados com outros não somente na área da saúde, mas que gerem impacto positivo na vida das pessoas, legitimando interações entre C/CAN e partes interessadas. Além de estabelecer um ponto focal para alinhamento com a instituição e com o IGCC, o governo apoiará iniciativas lideradas por eles, a fim de promover a visibilidade e divulgação das ações.

O City Cancer Challenge foi lançado em 2017 pela Union International Cancer Control (UICC) no Fórum Econômico Mundial de Saúde, com o propósito de apoiar cidades de todo o mundo a melhorar o acesso ao tratamento do câncer.

O Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro que participa do projeto, com a adesão firmada em conjunto com Porto Alegre desde 2018. A partir de então, um comitê executivo mapeou os principais problemas relacionados à doença, priorizando 13 objetivos para o município. Entre eles, melhora no acesso dos pacientes para redução do tempo de tratamento, ampliação deinformações e educação em saúde aos pacientes para que também gerenciem a doença e o tratamento, fortalecimento dos bancos de sangue para fornecimento sustentável do elemento e de seus componentes a pacientes com câncer e garantia do acesso a terapias oncológicas essenciais e prioritárias.