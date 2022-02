Hemocentro do Estado precisa de doações de sangue

A Secretaria da Saúde (SES) alerta a população para os baixos níveis dos estoques de sangue no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), que abastece cerca de 40 hospitais da região, e pede doações de todos os tipos sanguíneos, especialmente O+ e O-. Uma doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

A coordenadora de captação de doadores do Hemorgs, Gesiane Almansa, diz que “a doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos às vítimas de acidentes ou aos pacientes em outras situações clínicas que requerem transfusão”. São necessárias cerca de cem bolsas de sangue doadas todos os dias para suprir a demanda.

“Precisamos ressaltar que é muito seguro doar sangue. Sabemos que a pandemia ainda não acabou, mas estamos trabalhando dentro de todas as normas sanitárias e de distanciamento, a fim de evitar qualquer situação de contágio de Covid-19 nas nossas dependências”, frisou a diretora do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH), Kátia Brodt.

O atendimento está sendo realizado preferencialmente com agendamento prévio por meio de telefone ou WhatsApp pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755, ramal 102. Também está disponível umlink pelo site da SESpara agendamento de doação de sangue nos Hemocentros de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas.

Os doadores que forem diretamente ao Hemorgs serão atendidos por ordem de chegada, seguindo os mesmos protocolos de segurança.

Pontos de coleta

Para facilitar a doação de sangue em mais locais do interior do Estado, a SES está instituindo Pontos de Coleta de Sangue para além dos hemocentros regionais. Em um primeiro momento, serão beneficiados os municípios de Bagé, Sapucaia do Sul, Frederico Westphalen e Vacaria, mas a ideia é expandir para mais cidades.

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul

Fone: (51) 3336-6755, ramal 102

(51) 3336-6755, ramal 102 Agendamento de doação pelo WhatsApp: (51) 98405-4260

(51) 98405-4260 Endereço: Av. Bento Gonçalves, 3722 – Porto Alegre

Av. Bento Gonçalves, 3722 – Porto Alegre Horário de funcionamento para doação de sangue:segunda a sexta-feira, das 8h às 16h