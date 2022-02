Governo do Estado assina memorando de entendimento com a City Cancer Challenge Foundation

O governo do Estado assina, nesta quarta-feira (15/2), às 17h, memorando de entendimento com a City Cancer Challenge Foundation. A prefeitura de Porto Alegre, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) e o Instituto de Governança e Controle do Câncer também assinarão o documento, no Palácio Piratini.



Entre os objetivos do documento, está o compromisso de reduzir em 25% as mortes prematuras por doenças não transmissíveis, como o câncer, até 2025.

Aviso de pauta

O quê:assinatura de memorando de entendimento com a City Cancer Challenge Foundation

Quando:quarta-feira (16/2), às 17h

Onde:Gabinete do Governador, no Palácio Piratini