Wellington destaca importância de MP que permitirá negociação dos débitos do Fies

Em pronunciamento nesta quinta-feira (10), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) destacou a assinatura pelo presidente Jair Bolsonaro da regulamentação da medida provisória (MP 1.090/2021) que estabelece as diretrizes para a negociação dos débitos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O parlamentar destacou que essa MP vai ajudar mais de 1,2 milhão de jovens brasileiros que, em função da pandemia, estão endividados com o Fies, o que gera dificuldades para conseguirem trabalho e abrirem seu primeiro negócio, começarem a sua profissão.

— Com a medida provisória, essas dívidas poderão ser roladas, com prestações de até R$ 200 — disse.

Wellington afirmou que entre as facilidades, “está exatamente o parcelamento dessas dívidas em até 150 meses”. E ressaltou ainda a redução de 100% dos juros e também multas, assim como a concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que fizer a quitação integral da dívida.

O senador acrescentou que, para os estudantes com mais de um ano de atraso nos pagamentos, a norma que foi regulamentada prevê desconto de 92% da dívida consolidada para aqueles que estão no Cadastro Único ou que foram beneficiários do auxílio emergencial.

— Para os demais estudantes, o desconto atinge até 86,5% — afirmou.