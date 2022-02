Leila critica governo federal por não dar atenção ao esporte

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (10), a senadora Leila Barros (Cidadania-DF) criticou o governo federal por não dar atenção ao esporte, que não foi sequer citado na lista de 45 prioridades para votação no Congresso Nacional, divulgada pelo Palácio do Planalto.

Ela destacou que, além de não priorizar nenhuma das matérias relacionadas ao esporte que já tramitam na Câmara e no Senado, o governo “sequer cumpre a lei, na medida em que ignora a principal lei esportiva do nosso país, que é a Lei Pelé”.

Leila lembrou que essa lei, desde 1998, determina que, a cada dez anos, o governo deve propor e encaminhar, para apreciação do Congresso Nacional, o Plano Nacional do Desporto, o que não foi feito.

— É até difícil saber em qual cemitério da burocracia governamental o PND está enterrado — reclamou.

Para a parlamentar, "diversos setores da administração federal não estão cumprindo suas responsabilidades e isso prejudica não só os esportistas, mas todo o povo, sobretudo no momento em que, se Deus quiser, nos aproximamos do fim da pandemia e com a maioria da população vacinada, investir no esporte é reforçar a saúde de todos", afirmou.

Leila ressaltou que, por isso, e também pela sua importância para a economia do país, o esporte tem que ser discutido no Senado como uma das suas prioridades.