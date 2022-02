Greve de auditores-fiscais da Receita prejudica a economia nacional, diz Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) disse que as cidades mais prejudicadas com a paralisação são os municípios das faixas de fronteira do estado que ele representa, o Mato Grosso do Sul - Roque de Sá/Agência Senado

Em pronunciamento em Plenário, nesta quinta-feira (10), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) disse que a greve dos auditores-fiscais da Receita Federal, iniciada há mais de um mês, tem prejudicado a economia nacional. Segundo ele, as cidades mais prejudicadas com a paralisação são os municípios das faixas de fronteira, no caso, as do estado que ele representa, o Mato Grosso do Sul.

— As consequências do movimento são os postos alfandegários lotados e a lentidão na exportação e importação de cargas. O presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, o servidor Anderson Novaes, explicou que o protesto se deve ao corte de 1,2 bilhão do orçamento para o ano de 2022, e ao não cumprimento de um acordo feito para o pagamento do bônus de produtividade da categoria — ressaltou.

Nelsinho enfatizou haver algumas narrativas na região a respeito de um possível desabastecimento de carnes e grãos em consequência da paralisação dos transportes de carga. Segundo ele, a greve afeta, inclusive, alguns dos países vizinhos, dentre os que fazem fronteira com o Brasil, no caso, a Argentina e Uruguai, onde muitos caminhões estão parados nos pátios dos chamados “portos secos”, à espera da liberação das mercadorias.

— Chamo a atenção do nosso Parlamento para que nós, unidos, possamos debater uma solução para a questão que afeta esses profissionais e suas categorias - para que se preserve o direito deles, de trabalhadores, e nossa economia não seja ainda mais afetada. Não há movimento que não se resolva com diálogo — afirmou.