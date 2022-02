Zenaide destaca importância do mês de conscientização sobre o câncer de cólon e reto

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (10), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) destacou a importância da aprovação do Projeto de Lei (PL 5.024/2019), de autoria do deputado federal Gilberto Nascimento, que estabelece março como o Mês de Conscientização sobre o Câncer de Cólon e Reto. A parlamentar, que foi relatora da matéria, disse que agora, nessa época do ano, os municípios poderão fazer campanhas publicitárias para a realização de exames para descobrir a presença de sangue oculto nas fezes, o que já alertaria sobre a possibilidade da existência de tumores. Ela lembrou que o Sistema Único de Saúde (SUS) é tripartite, mas que o município é quem faz a execução.

Zenaide afirmou ainda que, quando diagnosticado precocemente, é muito alta a cura do câncer de cólon e reto e que a retossigmoidoscopia e a colonoscopia permitem detectar a existência dos tumores, sendo o primeiro desses exames mais simples e mais ao alcance da população.

— Durante o mês de março, as pessoas serão informadas sobre o tema e elas próprias, com esse conhecimento, notarão que alterações no trânsito intestinal, como passar de uma diarreia para prisão de ventre, podem indicar um tumor. E o diagnóstico precoce vai salvar as suas vidas — disse.