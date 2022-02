Paulo Rocha comemora 42 anos de fundação do PT

O senador Paulo Rocha (PT-PA) ressaltou ser um dos fundadores do partido e que se orgulha de representar a legenda no Senado - Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento em Plenário, nesta quinta-feira (10), o senador Paulo Rocha (PT-PA) lembrou que nessa quinta-feira (10) são comemorados 42 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Ressaltou ser um dos fundadores do partido e que tudo teve início a partir da organização do movimento sindical.

— Um partido que foi se consolidando ao longo do tempo, feito por trabalhadores, construído por trabalhadores e trabalhadoras. E eu tenho muito orgulho de, aqui no Senado Federal, estar representando o Partido dos Trabalhadores, principalmente liderando uma bancada que tem cumprido um papel fundamental no Congresso Nacional, enfrentando e ajudando a enfrentar os desafios e os problemas que hoje afetam nosso país.

Paulo Rocha disse estar “orgulhoso” de fazer parte dessa agremiação partidária que, desde 1981, vem participando efetivamente de todos os processos de transformação e conquistas do País, principalmente em algo muito “caro” dentre os princípios de “liberdade, dignidade e cidadania” de uma nação, que é a democracia.

— Por isso, eu queria registrar aqui, com todo o respeito a esta Casa [Senado], a presença do Partido dos Trabalhadores, que teve o condão de adotar uma nova política no País, principalmente com a consolidação da democracia, porque criou condições de chegar a esses espaços, a que costumeiramente só chegava a chamada elite. Então, isso nos propiciou chegar aqui, a homens e mulheres, a operários, a trabalhadores, a negros e a negras, enfim, a todos que temos a possibilidade de representar a sociedade — afirmou.