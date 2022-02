Girão critica exigência de passaporte vacinal e propõe debate sobre o assunto

Em pronunciamento em Pplenário, nesta quinta-feira (10), o senador Eduardo Girão (Podemos CE) criticou a decisão de alguns governos estaduais e municipais que estão exigindo o passaporte de vacinação. Para ele, exigências desse tipo são imposições inaceitáveis, pois restringem as liberdades das pessoas. Portanto, deve-se questionar, por exemplo, a "eficácia" de se exigir tal protocolo.

— Eu estive na França há uns três meses, e, recentemente, nos Estados Unidos, durante o recesso. O que vi foi esse assunto sendo debatido de forma mais democrática e mais respeitosa do que nós brasileiros, e, além disso, com base no bom senso — comentou.

O senador declarou já ter sido vacinado. Entretanto, disse respeitar os que não querem tomar a vacina. Ele também afirmou que desde o início da pandemia da covid-19, em 2020, tem agido sempre de “forma transparente”, e sempre favorável à vacinação e a todas as medidas para conter o vírus, inclusive os tratamentos propostos pela medicina.

Sessão de debates

Girão convidou todos os senadores a participarem, dia 14 de fevereiro, de uma sessão destinada a debater a "Eficiência do Passaporte Sanitário no enfrentamento à pandemia e seus reflexos nos direitos pessoais, trabalhistas, sociais e religiosos da população”.

— Fizemos um convite a médicos renomados, a entidades gabaritadas e a cientistas brasileiros para estarem aqui, neste Plenário, para fazer as exposições de um lado e outro, num debate democrático, como deve ser, expondo seus estudos, colocando as suas preocupações — reforçou.