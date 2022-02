Carlos Portinho alerta que problemas na economia não podem ser resolvidos na 'canetada'

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) alertou que é perigoso as autoridades quererem resolver os problemas da economia do país por meio de leis. - Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (10), o senador Carlos Portinho (PL-RJ) alertou que é perigoso as autoridades quererem resolver os problemas da economia do país por meio de leis. Ele apontou, especialmente, as questões relacionadas ao preço de produtos ofertados aos consumidores que variam conforme a cotação do dólar, como os combustíveis.

Na opinião dele, uma alternativa para solucionar essas questões está na política cambial.

— Que poderá, se ajustada, resolver, não na caneta, mas com instrumentos de mercado, em breve tempo, pelo menos grande parte das aflições que impactam no preço dos produtos consumidos pelos brasileiros, em que a gasolina certamente é hoje o maior vilão da nossa economia, defendeu.

Carlos Portinho lembrou que medida semelhante foi adotada, no início do período republicano, por seu trisavô, o político mineiro Francisco Salles, homenageado hoje no Senado em cerimônia na qual foi doado um busto dele pela família.

Ex-presidente de Minas Gerais e ex-senador, Francisco Salles, quando ministro da Fazenda do ex-presidente Hermes da Fonseca, implantou um rígido regime de responsabilidade fiscal e fez esforços para valorizar a moeda nacional em relação à libra inglesa, disse Carlos Portinho.