CI se reúne para sabatinar indicados a cargos na Anatel

A Comissão de Infraestrutura (CI) irá sabatinar, na terça-feira (15), os indicados para cargos de autoridade na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A reunião destinada à leitura dos relatórios e à arguição pública do indicado está prevista para começar às 11h de forma semipresencial.

Artur Coimbra de Oliveira, foi indicado para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Anatel, na vaga decorrente da indicação de Carlos Manuel Baigorri para o cargo de presidente do Conselho Diretor da Anatel, (MSF 91/2021). O relator da indicação é o senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, Artur Coimbra é secretário de Telecomunicações no Ministério das Comunicações e Corregedor na Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Presidência da República.

Já Carlos Manuel Baigorri, foi indicado também pelo presidente Jair Bolsonaro para exercer o cargo de presidente do Conselho Diretor da Anatel, na vaga decorrente do término do mandato de Leonardo Euler de Morais, (MSF 92/2021). Atualmente, Carlos Baigorri exerce o cargo de conselheiro diretor da Anatel. A relatoria da indicação é da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB).

Por Ana Paula Marques com supervisão de Anderson Vieira