Cerimônia com Pacheco e Portinho inaugura busto do ex-senador Francisco Salles

Neta do senador Francisco Salles e avó do senador Carlos Portinho, Maria Heloísa discursou na cerimônia - Geraldo Magela/Agência Senado

Uma cerimônia no Salão Nobre, com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou nesta quinta-feira (10) a doação à Casa de um busto de Francisco Salles (1864—1933), ex-senador (de 1907 a 1910 e de 1915 a 1923). A escultura foi doada pela família de Salles, tataravô do atual senador Carlos Portinho (PL-RJ).

— Não é todo dia que se inaugura um busto de parlamentar. E não é por qualquer motivo. É preciso de fato estar à altura. Francisco Salles sempre esteve e sempre estará — discursou Pacheco.

Em sua fala, Carlos Portinho lembrou a extensa trajetória do tataravô na vida pública — advogado, foi secretário de governo, deputado estadual, senador, ministro da Fazenda, prefeito de Belo Horizonte e presidente (nome que era dado então aos atuais governadores) de Minas Gerais — e traçou paralelos com a atualidade.

— Como ministro da Fazenda de Hermes da Fonseca, ele foi o responsável por implementar a responsabilidade fiscal nas contas públicas, um tema muito atual, que defendo — afirmou.

O presidente do Senado entregou à Maria Heloísa, neta de Francisco Salles e avó de Portinho, um certificado de agradecimento pela doação do busto, esculpido na época do falecimento do senador e que desde então pertencia à família.

— Depois de ter ocupado os mais altos cargos da República, meu avô recusou a indicação para a presidência, porque alegava: "Sou um homem da província e para a província estou voltando. 'Meu avô era da província, mas não era provinciano. Não tinha sede de poder. Tinha sede de fazer o bem' — louvou Maria Heloísa.

Também estiveram presentes à homenagem Ângela Maria Teixeira de Mello e Heloisa Beatrix Salles Teixeira de Mello, respectivamente mãe e tia do senador Portinho.