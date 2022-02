Confúcio pede campanha nacional para conter violência contra trabalhadores da saúde

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (9), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) pediu uma campanha nacional em todos os meios de comunicação do país para conter a situação de violência contra trabalhadores da saúde. Para o senador, é preciso, além de reconhecer seu trabalho nesse período de pandemia, contratar, emergencialmente, novos profissionais para aliviar os que estão na linha de frente.

— Para minha surpresa, tenho visto, em reportagens recentes, casos de agressões a trabalhadores da saúde, principalmente contra os da rede pública, com xingamentos, chutes nas portas dos consultórios, agressões físicas nos ambulatórios. Entendo perfeitamente o nível de desespero das pessoas doentes com covid-19, e/ou outras doenças respiratórias, próprias ou de seus familiares, ao tempo em que percebo o nível de congestionamento dos serviços e a demora nos atendimentos — destacou.

De acordo com o senador, as escalas de trabalho desses profissionais foram comprometidas. Primeiro, porque muitos deles foram contaminados pelo vírus, sobrecarregando os demais com as demandas de atendimento à população. Segundo, justamente porque as pessoas muitas vezes não compreendem que a categoria se encontra no limite até pela novidade da variante Ômicron, que fez aumentar significativamente a procura pelo serviço de saúde pública.