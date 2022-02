Flávio Arns apresenta voto de aplauso para Cooperativa Agroindustrial de Cascavel

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (9), o senador Flávio Arns (Podemos-PR) apresentou um voto de aplauso à Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel), pela realização da 34ª edição do Show Rural Coopavel, uma das principais feiras agropecuárias do Brasil. A sua proposta foi deferida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O senador paranaense parabenizou a Coopavel por mostrar ao Brasil a sua competência e liderança na realização de um evento gigantesco e de tanto impacto para Cascavel e para o Paraná.

Flávio Arns lembrou que evento atrai milhares de visitantes de todo o país, sendo uma referencia para o setor, com centenas de expositores que apresentam novidades voltadas para o campo, mostrando as tendências e inovações nas áreas de tecnologia, maquinário e insumos

— Neste ano, o tema do evento é: Nós Somos a Terra, fazendo um chamamento a todos os produtores, sejam eles de subsistência, pequeno ou grande porte, para que produzam alimentos com sustentabilidade, preservando o meio ambiente e crescendo como uma sociedade mais unida.