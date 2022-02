Zenaide pede iniciativas dos parlamentares para evitar assassinatos de negros

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (9), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) indagou aos demais senadores o que é possível fazer para se evitar os assassinatos da população negra. Citou como exemplo a morte do jovem Moïse Kabagambe, congolês, de 24 anos, morto no Rio de Janeiro.

— O que podemos fazer para ajudar a pôr fim nessa barbárie, além de cobrar das autoridades a punição dos mandantes e dos praticantes do crime?

Para a senadora, o Congresso Nacional pode tomar algumas iniciativas para evitar que jovens negros e pobres continuem sendo vítimas por causa da cor e da condição social. Em sua opinião, há ações que poderiam ser adotadas pelo Parlamento.

— Por exemplo, barrar as constantes tentativas do governo federal de precarizar ainda mais o trabalho no Brasil. Todos nós sabemos do desmonte da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 2017. Vamos insistir na regulamentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pune quem explora o trabalho escravo. Também podemos dizer "não" às propostas de flexibilização na compra e no porte de armas. Já estamos vendo o quanto essas propostas prejudicam — afirmou.