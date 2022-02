Oriovisto relata preocupação de descendentes de ucranianos com tropas russas nas fronteiras

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (9), o senador Oriovisto Guimarães (Podemos PR) disse ter sido procurado pelo advogado Vitório Sorotiuk, presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira, que lhe manifestou sua preocupação com os descendentes de ucranianos que vivem no Brasil, em função da iminente ameaça de invasão de seu país por tropas russas, concentradas nas fronteiras.

De acordo com o senador, aproximadamente 600 mil descendentes de ucranianos vivem no Brasil. Desse total, cerca de 80% no estado do Paraná, o que, em sua opinião, é uma honra para os paranaenses, considerando as significativas contribuições desse povo ao estado.

— Eu quero expressar aqui a minha certeza de que, se a Ucrânia for invadida, o Brasil se colocará, como sempre, na defesa da autodeterminação dos povos e contra essa violência. Que a visita do presidente Bolsonaro à Rússia, neste momento tão delicado, não seja confundida com apoio às pretensões russas de hegemonia sobre a região. E que seja entendida realmente, como disse o senador Esperidião Amin (PP-SC), apenas como defesa dos interesses comerciais brasileiros — declarou.