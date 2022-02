Quase 110 mil atendimentos digitais foram realizados pelo IPE Saúde em 2021

O ano de 2021 consolidou os meios digitais como canal de acesso aos usuários do IPE Saúde, com um total de 108.361 atendimentos prestados nesta modalidade entre janeiro e dezembro. Também foi marcado pela implantação do Programa Facilitadores, no segundo semestre, que contabilizou 2.723 atendimentos prestados por meio de parcerias com municípios do Estado, entre outubro e dezembro de 2021. A ação oferece auxílio presencial a pessoas que têm dificuldades com questões digitais a realizar o encaminhamento de demandas junto ao instituto.

O atendimento presencial foi retomado em setembro, em função da pandemia, e desse mês até o final do ano foram atendidas 4.482 pessoas na sede do IPE Saúde, em Porto Alegre. Por telefone, houve quase 40 mil atendimentos de junho a dezembro de 2021.

No momento, o atendimento presencial em Porto Alegre encontra-se temporariamente suspenso em função do aumento recente dos casos de infecção por Covid-19. Em relação aos atendimentos oferecidos por meio do Programa Facilitadores do IPE Saúde, é preciso verificar diretamente com cada prefeitura sobre o funcionamento. Cabe destacar que todos os serviços do IPE Saúde seguem disponíveis e podem ser acessados pelo Atendimento Digital, clicandoaqui.

Informações sobre os diferentes canais de atendimento aos usuários do IPE Saúde constam no sitewww.ipesaude.rs.gov.brou clicandoaqui.