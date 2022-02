Mais de 2 milhões de pessoas não tomaram 2ª dose contra covid-19 em SP

No estado de São Paulo, 2,2 milhões de pessoas estão atrasadas para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. Os dados da Secretaria de Saúde estadual mostram que esse número era 4,5 milhões em novembro passado, mas caiu cerca de 51% até o mês de fevereiro.

Em nota, a secretaria afirmou que o governo do estado tem incentivado a população a se vacinar com todas as doses. “A Secretaria tem promovido ações especiais, como o Dia C, que ocorreu neste sábado (5) para ampliar a cobertura vacinal. Somente neste dia, 211,8 mil pessoas tomaram a terceira dose e 21,9 mil pessoas completaram o esquema vacinal com duas doses”, destaca.

O órgão informou ainda que tem estimulado os municípios, responsáveis pela aplicação das vacinas, a realizar busca ativa dos faltosos e a promover ações de divulgação.

Segundo dados do Vacinômetro de São Paulo, atualizados hoje (7), 40,3 milhões de pessoas no estado receberam a primeira dose; 36,1 milhões, a segunda; 1,2 milhão, a dose única; e 17,4 milhões, a dose de reforço.

A população estimada do estado em 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era da 46,6 milhões. No total, o estado já aplicou 95,5 milhões de doses contra a covid-19.