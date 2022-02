Com recursos do Avançar, região dos Vales terá centro cardiológico completo

Em 18 meses, um novo centro cardiológico no Hospital Bruno Born, em Lajeado, vai oferecer atendimento completo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) à população da região dos Vales. Com recursos de R$ 4,6 milhões do programa Avançar na Saúde, o espaço oferecerá no mesmo local desde consultas exames e cirurgias, além de 21 leitos de internação.

A estrutura ocupará um andar inteiro, com 2,2 mil metros quadrados, a ser construído no prédio anexo ao hospital, com consultórios, salas de exames completos na área cardiológica, centro de arritmia, salas de hemodinâmica, com capacidade para realização de cirurgias cardiovasculares de peito aberto, se necessário, salas de recuperação individuais e uma unidade de internação cardiológica.

Além dos novos serviços, o diferencial do centro cardiológico será uma forma mais integrada de atendimento, beneficiando 370 mil moradores de 37 municípios da região, informa Cristiano Dickel, diretor executivo do Hospital Bruno Born.

“O hospital já é referência no Vale do Taquari, mas o atendimento é fragmentado. Hoje, por exemplo, se o paciente faz a consulta no ambulatório, mas se precisa de exames, vai a outro prédio. Se também precisar de algum procedimento, é em outro lugar também”, explica.

No local, cada paciente terá em um mesmo espaço desde a primeira consulta até exames diagnósticos, tratamentos minimamente invasivos e, se necessário, inclusive grandes procedimentos. “Alguém dá entrada para fazer um cateterismo. Se precisar, faz a cirurgia cardíaca no mesmo espaço. Isso traz ganhos em velocidade, agilidade, segurança e qualidade”.

Dos R$ 4,6 milhões que serão repassados pela fase 2 do programa Avançar, que busca qualificar e ampliar a rede de saúde do Rio Grande do Sul, R$ 3,1 milhões serão destinados à construção da estrutura física e R$ 1,5 milhão à compra de equipamentos. Os recursos encerram uma espera de 10 anos, desde o primeiro projeto, informa Dickel. “A planta estava aprovada desde 2016. Ficamos surpresos e muito felizes que a resposta do governo do Estado, a partir do momento em que foi apresentado, agora tenha sido tão rápida”.

Na primeira fase do Avançar na Saúde, o hospital já havia recebido R$ 3,3 milhões para a construção e compra de equipamentos para uma UTI pediátrica, que terá 10 leitos. O lançamento da obra, em dezembro, contou com a presença do governador Eduardo Leite. Atualmente, a unidade está em construção.