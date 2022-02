Estado paga R$ 75 milhões do Programa Assistir para hospitais gaúchos

Por meio do Programa Assistir, nesta sexta-feira (4/2), o governo do Estado fez o pagamento de R$ 75 milhões a hospitais gaúchos que prestam serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Os valores são referentes à competência de janeiro de 2022.

Os incentivos do programa Assistir são provenientes do Tesouro do Estado, e garantem a oferta de serviços pelas instituições hospitalares. O programa foi lançado em 2021 e se destina ao fomento de ações e de serviços de saúde nos hospitais contratualizados para prestação de serviços.