Tenente Portela registra recorde de casos positivos de Covid-19

O número de contágios de Covid-19 disparou nessa semana e Tenente Portela começou a bater recordes de casos positivados.

No último mês o município teve uma escalada de diagnósticos que culminou com o recorde de casos ativos simultâneos no município.

O descuido com o uso de mascaras,u ma vez que é comum ver as pessoas sem a proteção nas ruas, aliado ao fato de que a Ômicron que está circulando no Brasil é muito mais contagiosa pode ser uma das explicações para o aumento tão significativos de caso.

No dia 04 de janeiro, ou seja, exatos 30 dias antes desse artigo ser redigido, o município tinha apenas 3 casos ativos, 10 dias depois, no dia 14 já eram 40 casos confirmados e ativos no município.

Desde então os números não pararam de subir. Dia 25, por exemplo, o município já registrava 90 casos ativos. E nesta quinta-feira, dia 03 de fevereiro, eis que Tenente Portela registra o maior número de casos ativos até o momento com 189 casos ativos. Existem 43 pessoas aguardando resultado o que pode, talvez, fazer com que no momento em que você esteja lendo essa notícia o número seja ainda maior.

A boa notícia é que apesar do elevado número de casos ativos, poucos estão progredindo para casos graves que necessitem de atendimento hospitalar. No boletim dessa quinta-feira, apenas um idoso, com comorbidades, estava internado na UTI do Hospital Santo Antônio com caso confirmado da doença.

As autoridades de saúde credenciam essa baixa letalidade do vírus, que tem sido bem mais tranquila do que nos casos de onda anteriores, ao fato de que a vacinação contra a doença está bastante avançada em Tenente Portela.

Desde o inicio da vacinação o município vem se destacando mostrando excelentes índices de imunização. No atual momento, Tenente Portela, já completou a aplicação de duas doses de toda a população adulta.

Segundo painel do Governo do Estado já foram aplicadas 27.698 doses em Tenente Portela. Desse número, 11.580 foram da primeira dose, 10.722 de segunda dose, 320 de doses únicas, 5.003 doses de reforço e ainda 73 doses adicionais, ou seja, uma quarta dose que está sendo aplicada na população de risco.

Mesmo com o avanço na vacinação e com a baixa letalidade e hospitalização em meio ao número alto de casos confirmados as autoridades municipais reforçam seus pedidos para que a população não se descuide dos protocolos de segurança, como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.