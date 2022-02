Na posse como ministro do TCU, Anastasia promete ‘moderação e equilíbrio’

O ex-senador Antonio Anastasia (MG) tomou posse nesta quinta-feira (3) como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A cerimônia contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entre outras autoridades. Também participou o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que assumiu a vaga de Anastasia no Senado.

No discurso de posse, Anastasia prestou solidariedade às vítimas da pandemia de coronavírus. Ele disse que vai pautar a atuação no TCU com os mesmos parâmetros que adotou durante toda a vida pública.

— Moderação, equilíbrio, cordialidade, bom senso, serenidade e razoabilidade. Essas molduras sempre paramentaram minha atuação no serviço público, e assim também pretendo servir neste tribunal. O TCU é a cada dia mais um dos órgãos com papel institucional mais relevante e importante do nosso país — afirmou.

Antonio Anastasia prestou agradecimentos ao presidente Rodrigo Pacheco, além dos senadores e deputados que apoiaram a candidatura dele ao TCU. O novo ministro também agradeceu ao povo de Minas Gerais e ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que formalizou a indicação à corte de contas.

O termo de posse foi assinado pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Nas “calorosas boas-vindas” ao novo ministro, ele destacou “a capacidade conciliatória e a fina sensibilidade política” como atributos de Anastasia.

— Será uma honra para todos nós estar a seu lado ao longo das sessões colegiadas e compartilhar com sua inteligência e com seu talento as decisões importantes a cargo deste tribunal. Sua experiência aqui será fundamental para o enriquecimento e a evolução do nosso debate — disse Dantas.

A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, participou da cerimônia de posse de forma remota. Ela salientou a “trajetória de êxito e a reputação inatacável” de Antonio Anastasia.

— A ampla experiência que acumula como professor, administrador público e político traz conhecimento e sabedoria tão importantes para o desempenho de um ministro. Sua história diz muito de sua isenção, independência e capacidade de diálogo, atributos primordiais à tarefa que desempenhamos como julgadores — afirmou.

O ex-senador e atual ministro do TCU Vital do Rêgo sublinhou a atuação de Antonio Anastasia como parlamentar. Ele lembrou que o novo ministro foi o autor do PLS 349/2015, que busca fortalecer a segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação do direito público. A matéria foi sancionada na Lei 13.655, de 2018.

— Estamos recebendo como novo ministro um senador da envergadura e do prestígio de Anastasia, que deixa uma virtuosa carreira política para dedicar seus conhecimentos e talentos ao TCU. Temos à nossa disposição a boa arma à altura dos grandes combates que nos são impostos. Que o futuro que lhe aguarda no TCU seja tão brilhante e profícuo como seu passado de homem público — disse.

Participaram da cerimônia de posse a ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Também estiveram presentes ministros do TCU e procuradores do Ministério Público junto à corte de contas.