Girão pede política pública para estímulo à adoção e prevenção da gravidez indesejada

Em pronunciamento nesta quarta-feira (2), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) pediu um esforço para a prevenção da gravidez indesejada, com projetos de lei e políticas públicas. Para ele, a adoção é uma ótima solução para que “jamais venha a ocorrer o assassinato de uma criança indefesa pelos próprios pais”.

De acordo com o senador, esta pauta é prioritária e não questões como as armas de fogo ou a legalização dos jogos de azar, que podem ser deixadas para outro momento, com debates presenciais no Congresso.

Girão considerou marcante a experiência de participar pela décima vez, nos Estados Unidos, da Marcha pela Vida, evento que acontece desde o dia 22 de janeiro de 1973.

— Nessa data, a Suprema Corte norte-americana fez aquele julgamento emblemático do famoso caso Roe versus Wade, que foi iniciado em 1971, decidindo pela legalização do aborto até a 22ª semana de gestação — afirmou.

O senador disse que, com esse tempo de gestação, “a criança tem os rins formados, fígado constituído”, e garantiu que o direito à vida é o primeiro de todos. Acrescentou que também está em jogo a saúde da mulher que faz o aborto. Por último, lembrou que muitas personalidades, como a falecida Madre Teresa de Calcutá (1910-1997), já se manifestaram veementemente contra a interrupção da gravidez.