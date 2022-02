Zequinha diz que este ano serão votadas ‘pautas com viés transformador’

O senador Zequinha Marinho (PSC-PA) disse, em pronunciamenton em Plenário nesta quarta-feira (2), que o ano legislativo iniciado hoje trará “novas pautas com viés transformador”. Segundo o senador, serão matérias com objetivos claros de aprimorar a situação social e econômica do país, para superar as consequências decorrentes da pandemia de covid-19.

O senador destacou, ainda, importantes projetos aprovados pelo Senado no ano de 2021. De acordo com Zequinha, o PL 1.106/2020, do qual foi relator, simplificou a inclusão de famílias no cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica, beneficiando os consumidores da antiga Celpa, no estado do Pará. Segundo o senador, a proposta beneficiará 24 milhões de famílias brasileiras, com descontos que irão de 10% a 65%.

Ele ressaltou também que, de acordo com as projeções da concessionária de energia elétrica, "dados apontam que 348 mil famílias poderão receber o desconto previsto pela tarifa social”. Para Zequinha Marinho, foram muitas as propostas aprovadas que merecem ser destacadas por sua relevância social.

— Como, por exemplo, a número um do ano passado, a do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro); o Marco Legal das Ferrovias; e a BR do Mar, que também receberam atenção de nossa parte no ininterrupto trabalho de contribuir com o Brasil e o livrar das antigas medidas que travavam ao investimento, tornando-o mais atrativo aos novos negócios — afirmou.