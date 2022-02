Plínio Valério lê carta de indígenas com críticas a Ongs

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) mencionou carta enviada por jovens lideranças indígenas do Rio Içana, da Comunidade Castelo Branco, em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. De acordo com o senador, eles pedem por liberdade e não admitem ser tutelados por essas organizações não governamentais (ONGs) e pelo Estado.

Plínio Valério relatou que eles descrevem na carta que essas instituições se propõem deixá-los na floresta apenas como "meros contempladores da natureza" e numa situação de sobrevivência, sem outros direitos senão os “de comer e dormir, e nada mais”.

— Eles se insurgem não apenas contra a sujeição em que são mantidos pelo Estado, mas também contra a visão de mundo dessas organizações, que pretendem agir em seu nome. Fica muito claro, na carta, que esses jovens indígenas absolutamente não se conformam, assim como eu, com essa situação. Eles rejeitam, da mesma forma que eu, o padrão de atividades que lhes é imposto — declarou o senador.