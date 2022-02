Lasier elogia prioridade ao veto a projeto sobre quimioterapia oral

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (2), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) apoiou a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de priorizar a análise do veto presidencial ao projeto (PL 6.330/19) do senador Reguffe (Podemos-DF) referente à quimioterapia oral, adiando a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 29, de 2021, proveniente da Medida Provisória (MP nº1.067/2021).

— Depois de aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, o projeto foi vetado pelo Presidente da República e este veto não foi alvo de votação no Congresso Nacional. Então, não poderíamos ver a subversão desta votação sem primeiro se discutir o veto presidencial — disse.

Lasier disse que o governo resolveu fazer uma Medida Provisória com um conteúdo parecido ao projeto de Reguffe e que, portanto, seria “uma grande desconsideração à competência e mesmo à ética” votá-la antes de apreciar o veto.

O parlamentar elogiou a trajetória do senador Antonio Anastasia (PSD-MG), que renunciou ao mandato para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, e saudou o senador Alexandre Vieira (PDS-MG), que chega ao Senado no seu lugar.

