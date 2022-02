Luiz do Carmo defende Bolsonaro de acusações da CPI da Pandemia

O senador Luiz do Carmo (MDB-GO) defendeu, em pronunciamento nesta quarta-feira (2), o presidente da República, Jair Bolsonaro. O senador elogiou o discurso de Bolsonaro na cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos de 2022, classificando-o como "verdadeiro", mostrando o que tem feito pelo país.

O senador ressaltou que a CPI da Pandemia "massacrou" o presidente em relação ao caso da vacina indiana Covaxin, cujas negociações para compra, pelo Ministério da Saúde, foi alvo de diversas denúncias de corrupção. Mas a Polícia Federal, disse o senador, concluiu que Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação.

— E agora, como vai refazer a imagem do presidente? Nós o desgastamos sem necessidade — afirmou.

INSS

Luiz do Carmo também elogiou a decisão do governo federal de dar fim à exigência de prova de vida presencial para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O senador também pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque em pauta temas como a reforma tributária e a reforma administrativa, as quais disse apoiar.