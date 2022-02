Para Kajuru, Brasil vive um momento delicado

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) destacou pesquisa Datafolha que mostra que apenas 10% dos entrevistados consideram o trabalho do Congresso Nacional "bom ou ótimo" - Agência Senado

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (2), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirmou ter esperança de que o Brasil reencontre o caminho do crescimento econômico e desenvolvimento social necessários para a redução da desigualdade que caracteriza o país. Kajuru ressaltou que vivemos um momento delicado e ainda estamos em ano eleitoral.

— Torço para que a escolha se dê em clima civilizado, ficando em segundo plano a polarização política que tanto tem infelicitado o país. Que os brasileiros escolham seus futuros governantes com base em ideias e propostas claras, descartando os impostores.

Pesquisa



O senador também destacou pesquisa Datafolha, divulgada no fim de 2021, que mostra que apenas 10% dos entrevistados consideram o trabalho do Congresso Nacional "bom ou ótimo". Segundo Kajuru, o índice equivale a menos da metade do registrado em 2019.

— Que saibamos analisar o recado e fazer as correções de rumo necessárias. Um legislativo capaz de dialogar com a população é um forte esteio do regime democrático — afirmou.