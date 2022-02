Para Confúcio, educação nacional precisa de uma política de Estado pós-pandemia

Em pronunciamento em Plenário, nesta terça-feira (2), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) ressaltou que, após dois anos do início da crise sanitária mundial, a pandemia de covid-19 continua desafiando todo os países. Um dos motivos é a desigualdade nos processos de vacinações entre as nações ricas e pobres.

Para o senador, os países com menos recursos financeiros estão com baixos índices. Em geral, o que conseguiram até o momento foi imunizar apenas 10% da população, muito preocupante, em sua opinião. Mais que preocupante, grave, pelo surgimento de novas variantes que provocam ainda maior insegurança nas pessoas afetadas. Se isto afeta todos os níveis, atinge com maior prejuízo o processo educacional.

— No caso de nosso país, observou, dois anos de escolas fechadas representam um prejuízo inestimável para o aprendizado. A imensa tarefa que o momento pede a todos nós é lutar no sentido de resgatar o tempo perdido, lutar pela recuperação dos alunos e aproveitar o momento para que a educação do nosso povo seja uma política de Estado levada a sério. Omissão, no caso, é o mesmo que deixar rolar o efeito sanfona da economia e o drama social que disso tudo deriva.