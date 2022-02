Senado vai lembrar vítimas do holocausto

O Senado fará sessão de debates temáticos para homenagear e relembrar as vítimas do holocausto. Na sessão também será feita a cerimônia do Yom HaShoá, ou "Dia da Lembrança do Holocausto". O requerimento para a sessão foi aprovado, nesta quarta-feira (2), e a data da sessão ainda será marcada.

O pedido para a sessão de debates é do senador Jaques Wagner (PT-BA), com o apoio de outros 26 senadores. Ao requerer a sessão, Jaques Wagner disse que “lembrar para jamais esquecer” tornou-se um mote dos movimentos em memória às vítimas do Holocausto. O Yom HaShoá é celebrado anualmente como dia de recordação de todas as vítimas.

“O presente requerimento é necessário tendo em vista que, não só o Brasil, mas o mundo, passa por um estranho momento, em que a história vem sendo reescrita por movimentos extremistas de ideologias e políticas negacionistas”, disse o senador no requerimento,.

O requerimento foi feito em acordo com a Embaixada de Israel no Brasil, que, segundo o senador, participará da sessão.