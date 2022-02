Hemosc adota novos critérios de doação de sangue para quem teve Covid-19

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) passou a adotar novos critérios para os doadores de sangue voluntários que tiveram Covid-19. A partir de agora, as pessoas que testaram positivo para a doença podem realizar sua doação após 10 dias da completa recuperação. Antes, os doadores precisavam aguardar 30 dias. A mudança foi estabelecida pelo Ministério da Saúde em nota técnica para todos os hemocentros do país.

O coordenador de Captação de Doadores do Hemosc, Silvio Antônio Battistella, explicou que com aumento exponencial do número de infectados no país, a revisão das orientações previstas na Nota Técnica e a redução deste tempo para 10 dias vão auxiliar os hemocentros, especialmente diante das dificuldades em se conseguir doadores saudáveis.

Battistella reforçou ainda que os candidatos à doação de sangue que tiveram contato a um caso confirmado deverão ser considerados inaptos pelo período de 7 dias após o último contato com essas pessoas. Não apresentando nenhum sintoma, pode ser doador.

:: Atendimento com hora marcada