Senadores desejam sucesso a brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno

Os 11 atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim, capital da China, foram homenageados por senadores, que desejaram sucesso aos desportistas. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), a cerimônia de abertura dos jogos será na sexta-feira (4). O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou uma mensagem de incentivo.

— Como presidente do Senado Federal do Brasil, eu gostaria de desejar boa sorte a todos os atletas brasileiros que participarão das Olimpíadas de Inverno em Pequim, na China. Desejar também ao comitê olímpico chinês muita boa sorte na organização do evento, que seja uma importante e uma bela celebração esportiva entre os povos. Muito sucesso a todos — disse Pacheco à Agência Senado.

De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a delegação nacional é formada pelos atletas Edson Bindillati, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino (bobsled); Manex Silva, Jaqueline Mourão e Bruna Moura (esqui cross country); Michel Macedo (esqui alpino); Sabrina Cass (esqui estilo livre moguls); e Nicole Silveira (skeleton).



Para a senadora Leila Barros (Cidadania-DF), ex-atleta olímpica, os 11 esportistas são "motivo de orgulho" para o Brasil.

— Venho deixar o meu abraço super carinhoso aos onze atletas que irão nos representar nas Olimpíadas de Inverno em Pequim. É um evento extremamente importante e tenho certeza que cada um irá honrar as cores do nosso time Brasil. Vocês já estão dando exemplo de superação. Nós estamos falando de uma olimpíada de inverno num país absolutamente tropical. Eu quero parabenizar cada um de vocês, desejar sucesso e muito obrigada pelo exemplo que estão dando a cada um de nós brasileiro — afirmou Leila.

O senador Romário (PL-RJ), que também já disputou os Jogos Olímpicos, deu boa sorte aos atletas.

— Envio meus votos de sucesso a toda a delegação brasileira que participará dos Jogos de Inverno de Pequim. Como ex-atleta, sei o quanto é especial representar o Brasil em um evento internacional: é muita pressão, muita responsabilidade. Mas lembrem-se do quanto vocês estão preparados para vencer. Boa sorte, vai Brasil, valeu! — disse Romário.

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, divulgou nota oficial na qual lembra que o Brasil não tem tradição em esportes de inverno, o que mostra o grande esforço dos atletas que vão a Pequim.

“Como presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, gostaria de reafirmar o compromisso do Parlamento brasileiro em trabalhar arduamente em favor do fortalecimento dos laços de amizade e fraternidade com o povo chinês e, por meio deste, com os demais povos de todas as nações do mundo que estarão reunidos em Pequim. Gostaria também de me congratular com cada um dos atletas brasileiros, pelo esforço que fizeram para superar as adversidades e obter os índices olímpicos de performance para representar toda a nação brasileira em evento de tal envergadura simbólica. Embora seja uma comitiva pequena, porém, diversificada e, por isso, representativa do povo brasileiro, os nossos atletas chegam a Pequim como campeões, aos quais desejo boa sorte nas competições”, afirma Roberto Rocha na nota.

Segundo o COB, esta será a nona participação brasileira em Jogos de Inverno, o recorde de participantes foi em Sochi 2014 (Rússia), com 13 atletas. Jaqueline Mourão é a recordista de participações olímpicas do Brasil entre todos os atletas, de verão e de inverno, com oito; em Jogos de Inverno, Jaqueline também tem o recorde de participações, com cinco, ao lado de Edson Bindilatti.