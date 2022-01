Com recursos do Avançar, hospitais da Fronteira terão mais 22 equipamentos de hemodiálise

Um repasse de R$ 1,7 milhão do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, vai permitir qualificar e ampliar os serviços de hemodiálise em municípios da região da Fronteira. A fase 2 do Avançar na Saúde prevê 22 novos equipamentos para a região, permitindo o atendimento a mais 52 pacientes, além dos atuais 210.

Os recursos também possibilitarão que seja oferecida em Rosário do Sul e Santana do Livramento a terapia renal substitutiva, voltada para doentes renais crônicos que ainda não precisam de hemodiálise, qualificando ainda mais o cuidado através de um atendimento mais específico.

Na Santa Casa de Alegrete, dos R$ 1,1 milhão repassados, R$ 633 mil serão usados na aquisição de seis aparelhos de hemodiálise e troca de poltronas para o atendimento aos pacientes com doença renal crônica. Recentemente, o hospital assumiu os serviços de uma clínica terceirizada. Com os recursos, o número de equipamentos passará de 19 para 22 (três atuais precisam ser substituídos) e o número de pacientes atendidos subirá de 80 para 110.

“Os benefícios no atendimento serão imensos”, disse o diretor do hospital, Roberto Segabinazzi. “Estamos remodelando um novo espaço, padronizando todas as poltronas e começando a substituir os aparelhos já desgastados”, acrescentou.

A nova sala, segundo o diretor, deve ficar pronta em até 120 dias. “Nosso objetivo é ampliar o serviço tão logo fique pronto o novo local que já foi aprovado o projeto pela Vigilância e tenhamos a nossa habilitação”, disse.

Livramento terá mais dez aparelhos

Outros dez equipamentos vão ser adquiridos pela Santa Casa de Santana do Livramento, que receberá R$ 700 mil do Avançar para assumir o serviço antes oferecido por um prestador.

“No momento, estamos buscando habilitação e equipamentos”, disse Leda Marisa, diretora-geral da Santa Casa, explicando que na fase inicial a prioridade é manter o atendimento aos atuais 90 pacientes que precisam do serviço. Além dos aparelhos de hemodiálise, será implantado no hospital o serviço de terapia renal substitutiva.

Em Rosário do Sul, mais 24 vagas

No Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, será feita a compra de seis aparelhos de hemodiálise ao custo de R$ 400 mil. Atualmente, são 14 máquinas em uso. Com as novas aquisições, o número sobe para 20.

Em Rosário do Sul, número de aparelhos de hemodiálise passará de 14 para 20 - Foto: Divulgação / Hospital N. S. Auxiliadora

“Atendemos moradores de Rosário e de Cacequi, em um total de 40 pacientes”, informou o diretor do hospital, Edemar Pedro Richter. Com as novas máquinas, o número de atendimentos poderá chegar a 64. “A região da fronteira oferece algumas dificuldades, como menos atendimentos particulares, o que acaba tornando a presença do SUS mais importante”, acrescentou.

Os novos aparelhos também aumentarão o suporte à UTI do hospital e à UTI Covid. “Além de elevarem a qualidade do serviço de hemodiálise, estarão disponíveis 24 horas por dia para tratamento em vez de apenas no fim do dia, após as diálises dos pacientes crônicos, como precisa ser feito hoje”, disse Fábio Campos, responsável técnico pelo serviço de hemodiálise do hospital.