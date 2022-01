Rio de Janeiro vacina crianças de 6 e 7 anos contra a covid-19

O município do Rio de Janeiro dá prosseguimento ao calendário de vacinação de crianças contra a covid-19 esta semana. Podem comparecer aos postos hoje (31) as meninas de 7 anos e amanhã é a vez dos meninos dessa idade.

Na quarta-feira (2) o dia é reservado para a repescagem de quem tem 7 anos ou mais e na quinta-feira podem receber a primeira dose as meninas de 6 anos. O cronograma segue com três dias para cada idade até o dia 9 de fevereiro, quando ocorre a repescagem para 5 anos ou mais.

Até o momento, as vacinas disponíveis contra a covid-19 foram autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a aplicação em crianças a partir dos 5 anos.

As doses da Pfizer tem formulação e dosagem específicas para o público infantil a partir dessa idade. Já a CoronaVac, fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, pode ser administrada com a mesma fórmula e dosagem em crianças a partir dos 6 anos.

As crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidade podem comparecer aos postos de vacinação em qualquer dia, independentemente da idade reservada no calendário. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde SMS vacinou 135,6 mil crianças contra a covid-19, das 560 mil estimadas no município.

De acordo com o Ministério da Saúde, um carregamento com 1,8 milhão de doses pediátricas da Pfizer foi antecipado do dia 3 de fevereiro para hoje e deve ser distribuído aos estados durante a semana.