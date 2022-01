Rio já tem mais casos de covid-19 do que no primeiro ano de pandemia

A cidade do Rio registrou, nos primeiros 26 dias do ano, 228.129 casos de covid-19. Este número é maior do que todos os casos confirmados no primeiro ano de pandemia: 218.033. O perfil epidemiológico foi atualizado (27) pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 2021, o número total de casos na capital fluminense foi de 293.334. Este ano, a faixa com maior número de casos está entre 30 a 39 anos.

Embora o número de casos tenha disparado por conta da variante Ômicron, o número óbitos registrados pela covid-19 este ano é de 160. No ano passado, foram 16.108 mortes. E, em 2020, 42.629. A taxa de letalidade está em 0,1% este ano; contra 5,6%, em 2021; e 8,7%, em 2020.