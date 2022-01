Rio de Janeiro recebe hoje vacinas pediátricas contra covid-19

O estado do Rio de Janeiro deve receber nesta semana mais 466 mil doses de vacina contra a covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a previsão é que, ainda hoje (25), o ministério entregue 136 mil doses de vacina Pfizer infantil e 180.180 doses de Pfizer adulto, além de 150 mil da vacina da Janssen, a de dose única.

De acordo com a secretaria, os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá devem retirar os lotes na Coordenação Geral de Armazenagem amanhã (26). As demais cidades terão as vacinas disponíveis a partir de quinta-feira (27).

Ontem (24), a secretaria recebeu 168.720 doses da CoronaVac para serem aplicadas nas crianças e jovens de 6 a 17 anos. A capital informou que recebeu 100 mil doses da CoronaVac e, com isso, poderá retomar, a partir de amanhã, o calendário de imunização das crianças.