Santa Catarina inicia vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com a Coronavac

Mais uma ferramenta no combate à pandemia do Coronavírus está pronta para ser utilizada no Estado. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina informa que mais uma vacina contra a Covid-19 está disponível para as crianças e adolescentes. A partir da deliberação N° 005/CIB/2022, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), assinada neste sábado, 22, todos os municípios estão autorizados a iniciar a imunização do público de 6 a 17 anos, que não sejam imunossuprimidos, com a vacina Coronavac, com as doses que estiverem disponíveis em sua rede de frio.

A deliberação foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro e pelo presidente do Cosems, Daisson Trevisol. A autorização segue as recomendações definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que indicou a utilização apenas para as crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos de idade, que não sejam imunossuprimidos. Para as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que sejam imunossuprimidas, além das crianças de 5 anos de idade, a vacina indicada segue sendo a Pfizer.

“Precisamos proteger nossas crianças. As vacinas aplicadas no Brasil são seguras e fornecem essa proteção. Estou certo de que nosso Estado seguirá como referência na vacinação também para este público, para isso contamos com o apoio das prefeituras para iniciar o mais rápido possível a aplicação do imunizante”, afirma o secretário André Motta Ribeiro.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC) emitiu Nota Técnica neste sábado, 22, autorizando o início da vacinação. Na última sexta, 21, o Ministério da Saúde (MS) incluiu o imunizante para aplicação em crianças e adolescentes na Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

A vacina autorizada para uso nesta faixa etária é a mesma dos adultos com 18 ou mais. O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose também permanece o mesmo, de 28 dias. A aprovação da ampliação de uso do imunizante foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no dia 20 de janeiro, depois da análise de estudos clínicos, dados de eficácia, segurança e imunogenicidade, além de estudos de efetividade que comprovaram os benefícios e a segurança da utilização da vacina na população pediátrica.

Confira aquia Nota Técnica com as orientações repassadas às Secretarias Municipais de Saúde sobre a vacinação de crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos de idade, não imunocomprometidos, com a vacina Coronavac.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Início do uso da Coronavac em crianças em Santa Catarina

Segundo levantamento feito pela DIVE/SC, os municípios catarinenses possuem um total de 130 mil doses disponíveis nas centrais municipais de rede de frio, todas dentro do prazo de validade e prontas para serem utilizadas. O Estado possui pouco mais de 5.000 doses que poderão ser encaminhadas para os municípios que tiverem baixos estoques de Coronavac. Sendo assim, o uso deste imunizante em crianças e adolescentes poderá ser iniciado por aqueles municípios que têm doses extras armazenadas, desde que não prejudique a aplicação da segunda dose nos adultos que está em andamento.

O diretor da DIVE/SC, João Augusto Brancher Fuck, explica que o estado de Santa Catarina sempre fez o controle rigoroso de doses, para que não houvesse perdas. Desta forma, as doses armazenadas na Rede de Frio, neste momento, são para garantir a administração da segunda aplicação nos adultos que tomaram a primeira dose desse imunizante, ou seja, não há doses disponíveis para distribuir aos municípios para a vacinação das crianças. “O Ministério da Saúde já sinalizou que haverá uma pauta de distribuição emergencial para os estados que não têm doses em estoque, como Santa Catarina. Vamos aguardar a chegada desta remessa para fazer a distribuição aos municípios”, ressalta.

Assim que as doses chegarem ao estado, a DIVE/SC fará a distribuição às cidades catarinenses de forma proporcional, conforme estimativa populacional do IBGE 2020.

Recomendações para a vacinação de crianças

Por se tratar de crianças, a Secretaria de Saúde recomenda que a vacinação contra a Covid-19 ocorra em ambiente seguro e acolhedor, que sejam evitadas ações de vacinação em drive-thru, por exemplo, para que elas se sintam mais confortáveis.

Antes da aplicação da dose, os profissionais de saúde devem apresentar aos pais e/ou responsáveis pela criança o frasco da vacina, bem como a seringa com o volume a ser aplicado (0,5 mL), para que não haja dúvidas de que a vacina aplicada é a Coronavac. Apenas crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade não imunocomprometidos podem receber a vacina.

Outra recomendação, adotada pelo estado por precaução, é que a vacina contra a Covid-19 não seja aplicada ao mesmo tempo que outras vacinas de rotina do calendário infantil, sendo necessário aguardar um intervalo de 15 dias entre a dose da vacina contra a Covid-19 e as demais vacinas.

Para que as crianças sejam vacinadas, elas devem ser acompanhadas dos pais e/ou responsáveis ou, em caso de ausência, a vacinação pode ser realizada mediante apresentação de um termo de consentimento por escrito.