Distrito Federal inicia vacinação de crianças a partir de 6 anos

O Distrito Federal (baixou para 6 e 7 anos a idade das crianças que podem procurar os postos de saúde da capital para se vacinar contra covid-19. A nova faixa etária vale a partir deste sábado (22). Até ontem (21), só estavam sendo vacinadas crianças com 8 anos ou mais ou com comorbidades e deficiências permanentes.

As crianças serão imunizadas com a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A inclusão do imunizante no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 foi anunciada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde.



A marca foi autorizada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que avaliou segurança e eficácia do imunizante e permitiu a aplicação no público infantil.



As crianças de 5 a 11 anos e de 8 a 11 anos que têm comorbidades poderão procurar os postos que aplicam doses da Pfizer. Caso estas acabem, pessoas com idade entre 6 e 17 anos podem ser imunizadas com a CoronaVac. Pessoas com mais de 18 anos podem continuar recebendo doses das marcas CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca.



Os locais de vacinação, que ficam abertos hoje até as 17h, estão informados no site da Secretaria de Saúde. Segundo o Governo do Distrito Federal, há 230 mil crianças a partir dos 6 anos e um estoque de 500 mil doses da CoronaVac.